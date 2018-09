Jovem assassinada em pizzaria de Manaus tinha sonho de ser enfermeira

Manaus - "Ela tinha o sonho de ser enfermeira, dizia para a avó que ia cuidar dela na velhice". O relato é de Maria Edineuza da Costa Barbosa, tia materna da jovem Rafaela de Oliveira Costa, de 19 anos, que foi brutalmente assassinada a facadas, na tarde desta quarta-feira (19), dentro da pizzaria onde trabalhava como garçonete.

Durante o velório da jovem, realizado nesta quinta-feira (20) em uma igreja evangélica no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, familiares, amigos e professores da garçonete prestaram suas últimas homenagens.

Rafaela, ou simplesmente "Rafa", como era chamada pelos amigos, deixa uma filha de apenas quatro anos. A tia conta ainda que a jovem era esforçada, conciliava estudos e trabalho para poder ajudar a família.

"Esse era o primeiro emprego dela. Rafaela trabalhava principalmente para ajudar no sustento da casa, ela morava com a mãe, o irmão, a filha e a vó", relata.

O sonho da jovem, conforme contou a tia, era se formar no ensino médio e começar um curso de enfermagem. "Ela sempre dizia para todos que esse era o sonho dela. Como cuidava muito da avó, brincava que seria ela quem aplicaria as injeções quando fosse necessário", lembra a tia.

Alunos do colégio em que Rafaela estudava | Foto: Isabela Bastos

A garçonete cursava o terceiro ano do Ensino Médio no Colégio Militar da Polícia Militar VIII. No velório, professores, ex-professores e colegas de classe relembram emocionados sobre a jovem esforçada que Rafaela era.

Com lágrimas nos olhos e com a voz voz embargada, a ex-professora de português de Rafaela, Ivete Lane, contou à reportagem sobre a luta diária da jovem para conseguir terminar os estudos.

“Como ela estudava pela manhã e trabalhava à tarde, ficava muito cansada e chegou a dormir em sala de aula algumas vezes”, pontua.

Ainda de acordo com a professora, como vinha de família humilde, Rafaela dava tudo de si para ter um futuro melhor e conseguir um bom emprego.

Jovem tinha uma filha de apenas quatro anos | Foto: Divulgação

Lamentando a perda, a professora de língua portuguesa narra um pouco sobre a personalidade da vítima. “Ela era uma moça muito esforçada e alegre, sempre tentando dar o melhor de si para estudar e trabalhar ao mesmo tempo, foi uma perda muito grande para a família CMPM”, disse.

Suspeito segue foragido

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) da Polícia Civil. Na manhã desta quinta (20), o delegado titular da especializada, Orlando Amaral, afirmou que está nas ruas à procura do suspeito.

O autor do crime foi identificado como Elivaldo Alves dos Santos, de 26 anos. Ele é ex-presidiário, com passagem policial por roubo e também era usuário de drogas.

Ainda de acordo com o delegado, a irmã de Elivaldo e proprietária da pizzaria em que Rafaela trabalhava está colaborando nas investigações.

Enterro

Rafaela será enterrada no Cemitério Parque Tarumã, localizado na Avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. O enterro está programado para ocorrer às 15h.

