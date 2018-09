França anuncia repasse de um milhão para Cáritas Manaus

Confira reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus - O governo da França anunciou que irá repassar aproximadamente um R$ 1 milhão de reais para a Cáritas Manaus, entidade da Igreja Católica, para promoção e atuação social que trabalha na defesa dos direitos humanos. O dinheiro vai ser usado para ajudar no acolhimento dos refugiados venezuelanos, que diariamente chegam à capital amazonense.

Em um ano e meio, mais de 9 mil venezuelanos já passaram por Manaus e cerca de três mil foram atendidos pelo braço da igreja católica para questões humanitárias.

Um trabalho que só é capaz graças a parcerias, como com a da Agência das Nações Unidas para refugiados, que articulou, com o governo francês a liberação de duzentos mil euros, o equivalente a um milhão de reais, para ajudar nos trabalhos na capital amazonense.

A Cáritas administra dois abrigos em Manaus, mas são apenas 100 vagas para receber os refugiados que chegam pelo programa de interiorização do governo federal.

O dinheiro do governo francês só deve ser repassado à Cáritas após a assinatura do termo, que será feito nesta sexta (21) em Brasília. Até o fim do ano ainda devem chegar a Manaus, pelo menos cento e cinquenta venezuelanos.

