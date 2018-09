MPF vai investigar falta de políticas públicas para saúde mental

Manaus - O Ministério Público Federal abriu inquérito civil para apurar a falta de políticas públicas de saúde para a criação de leitos de emergência e urgência em prontos-socorros infantis destinados a pacientes em tratamento psiquiátrico.

A decisão consta da portaria 22, de 13 de setembro, assinada pelo procurador federal Leonardo de Faria Galliano e vai cobrar do governo Amazonino Mendes (PDT) providência para garantir o atendimento dos pacientes.

O inquérito é desdobramento do procedimento preparatório 1.13.001.00014/2018-62, que veio em decorrência da decisão da Justiça Federal que condenou o Estado a restaurar o Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro, decisão que até hoje não foi cumprida pois a intenção do governo é fechar esta unidade.

Com o inquérito, o Ministério Público Federal quer proteger, após investigar a situação, as crianças que precisam deste tipo especifico de tratamento e não têm à disposição leitos em quantidade suficiente nas unidades de urgência e emergência.

A falta de políticas para o segmento psiquiátrico é mais um ponto na crise instaurada no setor de saúde pública do Amazonas. Nos últimos meses ocorreram greves relâmpagos feitas por funcionários terceirizados que trabalham em unidades como o pronto-socorro 28 de Agosto e o Hospital Universitário Francisca Mendes.

Eles não recebem salários ou têm recolhidos seus direitos trabalhistas. Nas unidades mais movimentadas de Manaus também faltam leitos para abrigar os pacientes, que são atendidos no chão após longas filas de espera.

Na quarta-feira (19), o EM TEMPO mostrou que em meio à crise do setor o então secretário Francisco Deodato, que saiu em 27 de agosto para atuar na coordenação da campanha de reeleição do governador Amazonino Mendes, acumulou o cargo de “auxiliar na coordenação e integração das Ações Administrativas do Governo do Estado”, deixando a Susam nas mãos do número 2, Orestes Guimarães.

A Susam não respondeu ao EM TEMPO sobre a investigação, mas a um site de notícias locais, o Amazonas1, disse em nota que planeja atender as determinações do MPF ainda neste ano com a criação de serviço psiquiátrico no Serviço de Pronto-Atendimento Platão Araújo e no Hospital Infantil Doutor Fajardo.

