Visa Manaus orienta clínicas veterinárias sobre qualidade de serviços

Manaus - A Vigilância Sanitária da Prefeitura de Manaus (Visa Manaus) orientou os médicos veterinários e futuros profissionais com recomendações para evitar falhas que comprometam a qualidade dos serviços oferecidos em clínicas e consultórios veterinários.

As informações foram compartilhadas pelos fiscais veterinários Augusto Kluczkovski Junior e Vânia Cavalcante, durante o encerramento da Semana do Médico Veterinário, na última quarta-feira, 19/9. O evento foi promovido pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas (CRMV-AM).

“O objetivo foi orientar quanto às boas práticas sanitárias, destacando a importância do licenciamento sanitário e da atenção à legislação vigente”, informou a gerente de Vigilância de Serviços da Visa, Nádia Soares.

Um dos itens ressaltados pelos fiscais da vigilância municipal foi a necessidade dos estabelecimentos de saúde veterinária cumprirem as normas de biossegurança para evitar riscos à saúde dos animais e a circulação de microorganismos que também podem afetar a saúde humana. “E segurança biológica se consegue cumprindo as exigências sanitárias”, ressaltou Augusto Kluczkovski Junior.

Normas

Os fiscais também deram destaque para o cumprimento dos protocolos que norteiam os trabalhos nas clínicas e consultórios, evitando que sejam apenas figurativos. “As normas previstas nesses documentos devem ser, de fato, colocadas em prática”, alertou o fiscal.

Augusto chamou atenção para as principais falhas observadas pela Vigilância em estabelecimentos veterinários.

De acordo com ele, entre as principais irregularidades encontradas estão a falta de protocolos de limpeza e biossegurança, falhas no processo de esterilização e estocagem de material cirúrgico, o uso de material e medicamento sem registro nos órgãos de controle, o fracionamento de produtos sem dados de rotulagem e, ainda, o armazenamento inadequado de vacinas.

Categorias

Definir adequadamente o tipo de estabelecimento que o profissional deseja implantar foi outra orientação dada pelos fiscais. “Isso é importante para o enquadramento correto em uma classificação de risco”, explicou Augusto, ressaltando que consultórios são classificados como serviços de baixo risco e clínicas e hospitais, de alto risco, com diferentes exigências sanitárias.

Os profissionais que participaram da Semana também foram orientados quanto aos procedimentos para solicitar a licença sanitária e sobre o trâmite de processos administrativos no caso de infrações sanitárias.

Para facilitar o conhecimento das normas vigentes, os fiscais da Visa ainda apresentaram os documentos da legislação municipal, estadual e federal que, atualmente, regem os serviços de assistência veterinária.

Fiscalização

Além do trabalho educativo, a Visa Manaus tem feito inspeções de rotina e de atendimento a denúncias em estabelecimentos da capital. Nos últimos três meses, cinco clínicas foram autuadas por descumprimento do Código Sanitário municipal e resoluções nacionais.

*Com informações da assessoria

