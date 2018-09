Mais de 800 bolsas são oferecidas em Programas Pedagógicos

Manaus -Na manhã desta quinta-feira (20), a Prefeitura de Manaus e as universidades parceiras lançaram o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) e o Programa de Residência Pedagógica, que serão realizados nas unidades de ensino da rede municipal.

O lançamento aconteceu no auditório Eulálio Chaves, na Universidade Federal do Amazonas (Ufam), bairro Coroado, zona Sul de Manaus.

O Programa de Residência Pedagógica faz parte da Política Nacional de Formação de Professores e busca o aperfeiçoamento da formação prática dos alunos nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na escola de educação básica, a partir da segunda metade do curso com estágio supervisionado.

Participam do processo, além da Ufam, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Instituto Federal do Amazonas (Ifam) e Centro Universitário Nilton Lins.

A secretária de Educação, Kátia Schweickardt, participou do lançamento do programa, acompanhada da subsecretária de Gestão Educacional, Euzeni Trajano, e da diretora do Departamento de Gestão Educacional (Dege), Marcionília Bessa, e destacou a importância de proporcionar aos futuros educadores a experiência do dia a dia em sala da aula.

“Hoje, um dos maiores desafios na educação é a formação dos professores. A residência é importante para que os profissionais estejam preparados para acompanhar as habilidades dessa nova geração e uma sociedade em constantes mudanças, o que só adquirido no chão da sala de aula. O papel do educador, não é mais apenas ser um repassador de conteúdo e, sim, criar nos estudantes um espírito crítico”.

Bolsas

Estão sendo oferecidas mais de 800 bolsas para universitários interessados em participar do Programa.

Hellen Bittencourt é graduanda do 4º período no curso de História do Centro Universitário Nilton Lins e, para ela, a oportunidade de estagiar logo no início do curso é fundamental para sua formação.

“Com esse estágio, pretendo ter uma base metodológica de ensino de forma prática, elaborando projetos e pesquisas que poderão ser utilizadas com os alunos”, comentou.

