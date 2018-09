Carreta com soja tomba na AM-010 e bloqueia trecho da pista

Manaus – Uma carreta que transportava soja tombou no KM 85 da AM -010, na manhã desta sexta-feira (21). O veículo bloqueou parcialmente uma parte da estrada. O condutor teve apenas ferimentos leves e foi levado ao hospital do município de Rio Preto da Eva (a 70 km de Manaus).

De acordo com o sargento Jorge Guimarães, do Corpo de Bombeiros Militar da Amazônia (Cbmam), a carreta tombou em uma curva, devido ao excesso de peso que transportava. “Havia muita soja dentro do contêiner. Provavelmente o condutor estava em alta velocidade no momento que fez a curva”, comentou o sargento.

O Corpo de Bombeiros esteve no local | Foto: Lívia Nadjanara

O carregamento de soja ficou espalhado na rodovia. Conforme os bombeiros, também foi registrado derramamento de óleo, por isso, foi necessário lavar a pista e espalhar pó de serragem, para evitar acidentes.



“A pista estava escorregadia devido ao óleo misturado com a soja, por isso, espalhamos pó de serragem e há pessoas orientando os condutores no local”, disse o bombeiro militar.

O veículo ainda não foi removido do local. Equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal estão na estrada orientando os motoristas que passam pela AM-010.

Leia mais:

Carreta com container tomba no Distrito Industrial 1

Carreta tomba na Autaz Mirim; trânsito flui, mas haverá intervenções