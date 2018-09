Escola estimula produção de textos em sala de aula usando fotografias

Os alunos farão uma exposição dos trabalhos | Foto: Divulgação





Manaus - O uso de fotografias na produção textual. Esse foi o recurso pedagógico utilizado pelo professor Huanderson Lobo, da Escola Municipal Profª Rita de Cássia Cassiano da Silva, no Novo Israel, zona Norte, para tornar a aula dos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental mais atrativa, nesta quinta-feira, 20/9. O momento possibilitou que os estudantes, a partir das imagens, produzissem textos de gêneros dissertativo, narrativo e descritivo, o que estimulou o desenvolvimento do raciocínio e criatividade dos alunos.

A atividade interdisciplinar teve a intenção de fazer com que os alunos compreendessem os aspectos históricos e metodológicos das fotos e, ao mesmo tempo, as usassem como recurso de aprendizagem. A ação será dividida em dois momentos. No primeiro, que aconteceu nesta quinta-feira, os alunos produziram textos a partir de fotos levadas por eles. No segundo, será feita uma exposição dos materiais produzidos em sala de aula.

Conforme o professor, a aula diferenciada foi motivada após a participação dele em uma formação de história, promovida pela Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério (DDPM) da Secretaria Municipal de Educação (Semed), em agosto deste ano.

Segundo ele, a capacitação, promovida pelaPrefeitura de Manaus, foi voltada para docentes do 4° e 5° anos do Ensino Fundamental com o objetivo de trabalhar métodos inovadores para desenvolver a prática pedagógica, bem como inserir assuntos relacionados à história e, ainda utilização de fotografias como recurso de aprendizagem em sala de aula.

O professor Huanderson destacou que a atividade abre um novo viés de ensino, por trazer elementos como a fotografia com a finalidade de fazer um resgate da história, em especial, a disciplina de Língua Portuguesa, trabalhada com a produção de textos.

“Trazer esses elementos para sala de aula, fugir do comum incentiva e estimula o gosto pela escrita dos alunos”, afirmou.

Umas das alunas, Mikaele Ferreira Barbosa, 13, afirmou que escreveu um texto a partir do olhar que teve de uma foto tirada em 2006, data essa que tinha apenas um ano de idade. Para a estudante, é bem melhor aprender assim.

"Achei bem legal, porque sai daquele jeito tradicional de aprender, isso quer dizer, só escrever o que o professor coloca na lousa", salientou.

Outro aluno Guilherme Alves Ferreira, 9, disse que decidiu levar uma foto que retrata um momento em família de 2013. Segundo ele, a aula estimulou o gosto pela Língua Portuguesa.

“Olha, nem gosto tanto de português, mas dessa forma confesso que é bem mais legal de aprender a matéria”, observou.

