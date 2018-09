Grave acidente deixa uma pessoa ferida no conjunto Morada do Sol

Manaus - Um grave acidente envolvendo dois carros de passeio deixou um dos condutores ferido na avenida Via Láctea, conjunto Morada do Sol, na Zona Centro-Sul de Manaus. O acidente aconteceu por volta das 13h desta sexta-feira (21), próximo ao colégio Adalberto Vale.



De acordo com informações do Instituto de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), estavam envolvidos na forte colisão, uma veículo Citroen de cor preta e um veículo Nissan de cor branca. As placas dos carros não foram informadas.

Na colisão, segundo o Manaustrans, o motorista do Nissan, de 58 anos, ficou ferido e foi encaminhado até o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.



O trânsito ficou comprometido na área por alguns minutos, mas às 13h30 a via foi liberada para tráfego pelo agentes do Manaustrans.

