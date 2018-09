De olho na reeleição, Amazonino promove 1.884 policiais e bombeiros

Manaus - Às vésperas das Eleições 2018, o Governo do Estado do Amazonas providenciou mais uma promoção para duas das maiores categorias de servidores estaduais do Amazonas, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros . Desta vez, um total de 1.884 profissionais será beneficiado, sendo 1.642 PMs e 258 bombeiros com uma progressão de cargo que foi assinada nesta sexta-feira (21). Particularmente, o ato abrange todas as patentes da PM.

As promoções foram divulgadas durante coletiva de imprensa no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), situado na avenida André Araújo, bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus, pelo secretário extraordinário e coronel, Walter Cruz, o coronel Anézio Paiva, titular da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), o novo comandante da PM, coronel José Cláudio, e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Mauro Freire.

Leia mais: Ministério abre consulta sobre plano nacional de segurança pública

A cerimônia aconteceu na sede do CICC, com a presença de diversas autoridades | Foto: Joandres Xavier

De acordo com as autoridades, as promoções estão dentro do cronograma regular iniciado em agosto, e fazem parte da meta de implantação do programa GuardiAM 24 horas. A medida é uma das primeiras adotadas para melhorar a segurança a partir da contratação da consultoria internacional do ex-prefeito de Nova Iorque, Giuliani Security e Safety (GSS) .

Perguntado sobre o risco de ultrapassar o teto dos gastos públicos com a folha salarial, o coronel Anézio Paiva declarou que o limite prudencial está "tranquilo". "As promoções são uma evolução na carreira, é direito e dever do policial e bombeiro militar e já tinha previsão orçamentária e financeira sobre os reajustes, dentro do PPA, que foi votado e aprovado", explicou.



Coronel Anézio Paiva e autoridades assinam a promoção dos servidores | Foto: Joandres Xavier

Paiva confirmou, ainda, que já nesta próxima semana serão anunciados os concursos públicos para a Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros . "A contratação da empresa e os critérios da banca já estão sendo analisados pela PGE [Procuradoria Geral do Estado] e logo receberemos de volta o processo na SSP-AM. Na próxima segunda-feira, vamos anunciar os editais e ainda hoje as vagas disponíveis serão publicadas no diário oficial", revelou.

Walter Cruz enfatizou que esta terceira fase do projeto GuardiAM 24 horas consiste em apresentar os projetos elaborados para a GSS. "Temos que investir na atividade fim, para melhorar o desempenho do policial na rua e atendimento a toda sociedade", completou.

Leia mais:

Omar diz que Amazonino não tem autoridade para comandar polícia

Manaus entra em situação de emergência por onda de violência