Cemitério indígena em Manaus é devastado por sem terras e criminosos

Os preços dos lotes, segundo os denunciantes, variavam de R$ 500 a R$ 4 mil, dependendo da localização. | Foto: Josemar Antunes

Manaus -Há dois anos sendo ocupado por indígenas, sem terras e criminoso infiltrados, um dos maiores sítio arqueológico da América Latina, localizado na área verde do bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus, se tornou uma região marcada pela violência. Conhecida como “Cemitérios dos Índios”, a comunidade se tornou um território do tráfico de drogas e registrou em duas semanas dois assassinatos.



Conforme a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), a área já foi alvo de uma ação de retirada, no dia 9 de setembro de 2016. Os invasores, entretanto, retornaram ao local. Na época foram retiradas do local 251 edificações não habitadas, entre barracos e armações, a maioria comercializada irregularmente e com placas de identificação dos supostos proprietários.

A ação foi feita aproximadamente a um mês após o início da ocupação, que deixou um rastro de destruição ao longo de aproximadamente quatro hectares, com perda de vegetação, focos de queimadas e descartes de resíduos.



No local, alguns ocupantes relataram aos membros do o Grupo Integrado de Prevenção às Invasões em Áreas Públicas do Estado do Amazonas (Gipiap), que os terrenos estavam sendo vendidos a R$ 3 mil, em média. Os preços dos lotes, segundo os denunciantes, variavam de R$ 500 a R$ 4 mil, dependendo da localização.

A negociação estaria sendo realizada por “terceiros” que não tiveram os nomes divulgados. Alguns trechos já estavam até com nomes de ruas definidos. A Delegacia Especializada em Meio Ambiente (Dema), da Polícia Civil, investiga o caso.

Com o retorno das ocupações, atualmente, a região conta com casas de alvenarias e segurança monitorada pelos ocupantes, que utilizam radio comunicador de longa distancia, para controlar a entrada de pessoas na comunidade.

De acordo com o cacique Joel Rodrigues, 44, a área é ocupada por 16 etnias, totalizando mais de 120 famílias. Ele explica que a comunidade está sendo construída aos arredores do sítio arqueológico e não afeta os monumentos históricos. “Estamos lutando porque os poderosos já ocuparam metade das nossas terras. Grande parte do bairro está por cima do parque arqueológico. Estamos ocupando as ‘beiras’ para preservar o que é nosso. Porque se não vão arrancar nossos antepassados da região e perderemos nossa cultura e história”, disse o líder.

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) informou que, em conjunto com a Policia Militar, está realizando um monitoramento diário da área com um fiscal do órgão à disposição para garantir a preservação do local. Porém, o EM TEMPO durante dois de visitação no local não avistou a equipe de controle do instituto ambiental.

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), constatou, por meio, de visita técnica ao local, a existência de danos ao Sítio Arqueológico Nova Cidade, não sendo possível um diagnóstico amplo e completo, até que a área seja desocupada.



O órgão guarda, a decisão da justiça quanto à desocupação do mesmo, para que se possa dar andamento aos próximos encaminhamentos.

MPF

O Ministério Público Federal ajuizou ação judicial pedindo a retirada imediata dos ocupantes do sítio arqueológico Nova Cidade, em função dos danos que vêm sendo causados ao sítio. Como parte da tramitação da ação, no dia 12 de setembro, a Justiça determinou o envio de notificação à Fundação Nacional do Índio (Funai), Superintendência Estadual de Habitação (Suhab) e Iphan para, prestarem todas as informações necessárias acerca da ocupação na região, com destaque à necessidade de que Funai forneça informações acerca do levantamento/cadastro dos indígenas que se encontram no local da ocupação, bem como a Suhab informe se haveria local para alocar pessoas que integram a ocupação do sítio arqueológico. A ação tramita na Justiça Federal, sob o número 1003790-80.2018.4.01.3200.