Pizza Bistrô Restaurant inaugura nova unidade com 34 sabores de pizza

Manaus - Com mais de 34 sabores de pizzas, entre eles seis bem especiais e com muitas novidades no formato, o Pizza Bistrô Restaurant inaugurou, nesta sexta-feira (21), a mais nova unidade da franquia, localizada na avenida Via Láctea, no conjunto Morada do Sol, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

Entre os sabores e formatos especiais, estão as pizzas girassol, estrela e vulcão, que têm recheio e bordas bem diferentes dos sabores tradicionais. No local, de ambiente agradável e bem aconchegante, os clientes terão uma experiência inovadora no momento em que degustarem as pizzas diferenciadas, garante o sócio proprietário e responsável pelo cardápio da franquia, Kelsen Paiva.

Kelsen Paiva, sócio proprietário do Pizza Bistrô Restaurant | Foto: Márcio Melo

Paiva conta que resolveu abrir o empreendimento depois de participar de um curso em São Paulo e perceber que o público de Manaus necessitava de algo diferenciado quando o assunto é pizza.

"Uma das experiências que eu quis trazer para Manaus foi a pizza girassol. Ela é servida com presunto e mussarela, ou calabresa e mussarela, e chega a pesar até 2,5 quilos. Em média, ela serve até seis pessoas. Vulcão também é um diferencial a mais, com a borda aberta, em um formato de vulcão, ela é recheada com queijo cheddar ou catupiry", destacou Paiva.

Pizza vulcão é um dos diferenciais do local | Foto: Marcely Gomes

Para a Miss Manaus 2018, Júlia Nicolau, que prestigiou a inauguração do espaço, as bordas recheadas com cheddar dão um toque a mais e casa com a massa que é leve e saborosa.

"O ambiente é super agradável e tem um cardápio de pizzas bem variado. A de sabor bacalhau foi a que mais me marcou, muito saborosa com a borda recheada de queijo cheddar. Os sabores são inesquecíveis", elogiou Júlia.

Alex Pinatto, sócio proprietário do Pizza Bistrô Restaurant | Foto: Márcio Melo

De acordo com o também sócio proprietário da pizzaria Alex Pinatto, o Pizza Bistrô, dentro de dez dias, deve funcionar como restaurante e atender um público ainda maior, com as principais massas presentes no cardápio. A refeição ainda poderá ser acompanhada de um bom vinho, direto da adega da casa.

"Para quem estiver de dieta ou quiser acompanhar o amigo que gosta de massa, é possível degustar os pratos veganos, especialmente produzidos para quem prefere uma comida mais light", explicou Pinatto.

Ambiente

O local também servirá almoço em breve | Foto: Márcio Melo

Com capacidade para receber em média 100 pessoas, o ambiente ainda conta com uma brinquedoteca - opção a mais para quem vai trazer crianças para viver uma deliciosa experiência em pizzas.

Um espaço para festas ainda será inaugurado, o que aumentará significativamente a capacidade para receber pessoas. Outra novidade, segundo um dos sócios, é que dentro de alguns dias uma segunda área para realizar as refeições também deve ser inaugurada.



Brinquedoteca é um diferencial da casa para quem quer levara família | Foto: Márcio Melo

Para quem vai de carro para o local, um estacionamento amplo é oferecido ao lado do empreendimento, com vagas comuns e preferências, sem cobrança de taxas adicionais.



Funcionamento

O Pizza Bistrô Restaurant deve funcionar nos primeiros dias das 19h às 23h. Quando passar a abrir para almoço, deve funcionar das 11h às 14h. Dentro de 20 dias ainda será possível degustar das melhores pizzas em casa, por meio de serviço delivery pelos números: (92) 3877-5788 e (92) 98112-5758.

