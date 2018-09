ADS entrega mobiliários às escolas do interior do AM

Manaus - O Programa de Regionalização de Mobiliários Escolares (Promove), desenvolvido pela Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) do Amazonas, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), forneceu 205 unidades de mobiliários para a inauguração do Centro de Educação de Tempo Integral (CETI), localizado no município de Humaitá (a 696 quilômetros distante da capital). O Programa de Mobiliários Escolares foi instituído em 2005.

A movelaria Ferrazo & Ferrazo LTDA, empresa credenciada no programa Promove da ADS, órgão vinculado ao Sistema Sepror, forneceu 20 armários de duas portas, 28 mesas para refeitórios, 57 armários de doze portas, 26 conjuntos para professor, 36 mesas para computador e 38 quadros brancos, totalizando 205 produtos para a escola do município.

Segundo Leiriane Rocha, da Gerência de suplemento da Seduc, aproximadamente 1.080 alunos da rede pública de ensino serão beneficiados com os mobiliários.

Promove

O Programa conveniou R$ 4,98 milhões, só neste ano, um recorde, se comparado aos anos anteriores. Ele beneficia mais de 3 mil produtores, direta e indiretamente, gerando renda em diversos municípios do Estado.

“Em 2018, aproximadamente 23 municípios foram credenciados no Promove, a meta é estender o programa para todos os municípios do Estado, o que diminuiria a logística da entrega dos mobiliários”, explicou Jardel Luzeiro, Chefe de Departamento de Negócios Florestais da Agência.

Os mobiliários produzidos por intermédio do Promove são de altíssima qualidade e chamam a atenção pelo design padronizado | Foto: Divulgação





A legislação que oficializou o programa foi publicada em 2005 e, atualmente, contribui para que inúmeras cooperativas realizem a produção de móveis escolares de qualidade e a preço reduzido, às escolas do Estado. A ação surgiu com a necessidade de se substituir as carteiras escolares da rede estadual de ensino que eram fabricadas com plástico, alumínio e outros materiais trazidos de outros estados brasileiros para a Região Norte.

As entregas dos mobiliários acontecem durante todo o ano. Os mobiliários são produzidos pelos moveleiros para as escolas da rede estadual e a Agência determina para qual município os mobiliários devem ser entregues.

De acordo com a ADS, a iniciativa tem atuação de mais de 50 entidades, entre associações e cooperativas. O Promove incentiva o desenvolvimento socioeconômico e ambiental do Amazonas. Cooperativas, micro empresas e associações de moveleiros, prioritariamente localizadas no interior do Estado, estão recebendo incentivos para a fabricação dos mobiliários escolares, tendo como matéria-prima a madeira oriunda dos Planos de Manejo Florestais Simplificados.

. A ação surgiu com a necessidade de se substituir as carteiras escolares da rede estadual de ensino | Foto: Divulgação





Mobiliários

Os mobiliários produzidos por intermédio do Promove são de altíssima qualidade e chamam a atenção pelo design padronizado e diferenciado. São feitos de madeira de lei e recobertos com pequenas chapas de MDF, tem durabilidade maior e são legalizadas e licenciadas pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).

Os móveis que são confeccionados para uso das escolas da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) são: quadros brancos, armários, mesa de refeitório e escritório, mesa para computador e bancos para laboratórios.

*Com informações da assessoria