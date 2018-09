Casa pega fogo na Colônia Terra Nova e vizinhos apagam chamas

Manaus – Uma casa pegou fogo, na manhã deste domingo (23), na rua Francisco Lima, bairro Colônia Terra Nova, Zona Leste de Manaus. A casa ficou parcialmente destruída, a família não estava em casa no momento que as chamas iniciaram.

As chamas iniciaram por volta das 10h. Na casa, os eletrodomésticos da família e grande parte dos móveis ficaram destruídos. Os vizinhos apagaram as chamas e, em seguida, acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam).



O dono da casa, identificado como Rubens Souza Costa afirmou que a família estava na igreja no momento em que o fogo começou. Ele disse que não tem ideia do que pode ter ocasionado o incêndio.

"Essa casa é cedida para a minha família e, por isso, tomávamos sempre cuidado para evitar que esse tipo de coisa acontecesse" revelou.



A família passou o resto da manhã retirando o que poderia ser reaproveitado dos escombros da casa. Porém, eles contam com a ajuda de amigos para recuperar o que foi perdido.

