Amazonino contratou traficante para a Sejusc, diz portal nacional

Manaus - O governo Amazonino Mendes (PDT) contratou para o cargo de assessor da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejusc) um dos principais chefes do tráfico de drogas nas zonas Norte e Leste de Manaus com salário de R$ 4,2 mil. A denúncia é do portal de notícias UOL, do grupo Folha de São Paulo.

O traficante em questão é Carlos Condera Nascimento Filho, de 35 anos, condenado no último mês de junho a dois anos de prisão em um processo iniciado em 2013 quando foi preso em flagrante pela polícia amazonense com 600 gramas de cocaína. Este crime, contudo, prescreveu e a pena foi extinta.

O UOL fez a denúncia numa ampla reportagem na qual mostra que as organizações criminosas estão tentando influenciar nas eleições deste ano em nove Estados brasileiro, incluindo o Amazonas.

Nas redes sociais, Carlos Condera, que pediu exoneração do cargo em agosto, um mês após ser condenado por tráfico, faz campanha aberta para o governador Amazonino Mendes; para o vice, Bosco Saraiva, candidato a deputado federal, e para o deputado federal Alfredo Nascimento, candidato ao Senado.

Condera posta notícias da campanha, fotos e vídeos de ações dos candidatos Amazonino Mendes, Alfredo e Bosco e curte comentários de amigos que elogiam a postura dos três candidatos dele.

O UOL também mostra que a atuação de Carlos Condera no mundo do crime é velha conhecida da polícia, que em interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça, aparece negociando a distribuição de drogas e o recolhimento do dinheiro nas "bocas de fumo" de Manaus.

Depois da primeira prisão em flagrante, em 2013, em maio de 2015 as interceptações telefônicas causaram a segunda prisão do ex-assessor do governo Amazonino. Dessa vez, Carlos Condera ficou preso até fevereiro de 2016.

Nas palavras do UOL, a "sorte do traficante começou a mudar" com a subida de Amazonino ao governo em outubro do ano passado. Dois meses depois ele foi nomeado para a Sejusc. Ainda no governo, Carlos Condera foi apadrinhado pelo vice-governador para ingressar no partido Solidariedade, presidido no Amazonas exatamente por Bosco Saraiva.

O UOL também destaca essa ligação com Bosco, uma vez que este foi secretário de Segurança Pública até abril deste ano, sendo assim responsável por combater o tráfico de drogas no Amazonas.

Na polícia, Carlos Condera é identificado como "Garotinho" e tratado como um dos "cabeças de uma organização criminosa (FDN) especializada na distribuição de drogas em Manaus".

Ao UOL, o governo enviou uma nota de repúdio na qual diz que Amazonino sempre combateu o tráfico e que não havia impedimento legal para contratar Carlos Condera.

