Mais uma área verde é invadida por quem diz 'não ter onde morar'

Os ocupantes já estavam fazendo a limpeza do terreno | Foto: Joandres Xavier

Manaus - Dezenas de famílias ocupam há aproximadamente três dias um terreno de área de vegetação localizado no bairro Campos Sales, na Zona Oeste de Manaus. O Em Tempo esteve no local para conversar com os ocupantes, na tarde do último sábado (22), e constatou que as famílias já estavam realizando o trabalhado de limpeza da área para começar a construir moradias.

O terreno está localizado logo após o fim da área urbana do bairro Campos Sales, e antes da avenida do Turismo. A região faz parte da Área de Preservação Ambiental (APA) do Tarumã-Ponta Negra. Os ocupantes informaram para a reportagem que policiais militares estiveram no local momentos antes, dando orientações de segurança para as pessoas.

Leia também: Incêndio atinge 4 casas em invasão na Zona Norte de Manaus

| Foto: Joandres Xavier

Uma mulher de 56, que não quis se identificar, disse que um suposto dono chegou a aparecer no local, portando um documento, mas que não tinha validade jurídica, segundo avaliação de um advogado que esteve dando auxílio para os ocupantes.

Ainda segundo o grupo, o local está abandonado e com o crescimento da área urbana do bairro Campos Sales, se tornou local de consumo de droga, desova de corpos e rota de fuga para criminosos.

"Nós não viemos aqui colocar o peito aberto, enfrentar tudo à toa. Estamos aqui porque não temos realmente onde morar e nem como pagar um aluguel", disse a mulher.

| Foto: Joandres Xavier

Por telefone, policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) negaram que estivessem ido até o local, bem como a equipe da Rocam. Até esta publicação, não havia informações de algum proprietário da área, tendo em vista que ninguém apresentou título definitivo no local até o momento.

Leia mais:

Cemitério indígena em Manaus e devastado por sem terras e criminosos

Vídeo veja destruição no corredor do Mindu causada por invasão