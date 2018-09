'Pepito' é morto a tiros no beco Santa Rita, Compensa 2

Após ser atingido, o homem chegou a ser levado para o SPA Joventina Dias, onde foi constatado o óbito | Foto: Raphael Tavares

Manaus - Um homem identificado como Cristiano Feitosa de Amorim, conhecido como "Pepito", de 27 anos, foi morto com dois tiros na noite deste domingo (23), no beco Santa Rita, bairro Compensa 2, Zona Oeste de Manaus.



O corpo foi levado por populares ao SPA Joventina Dias, porém o homem não resistiu aos ferimentos. Após atendimento inicial e ao confirmar o óbito, a própria administração do SPA acionou a 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Ainda não há informações sobre as motivações do homicídio.

Este é o segundo homicídio que ocorre no Beco Santa Rita neste fim de semana. Na noite de sábado (22), um adolescente de 17 anos, identificado como João Victor Froes Duarte, foi morto a tiros, no mesmo beco, por dois homens, que estavam em uma motocicleta.

O corpo de Cristiano Feitosa será levado ao Instituto Médico Legal (IML) e o crime investigado pela Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS).

Leia mais:

Em briga com esposa, sargento da PM morre ao ser baleado por cunhado

Bandidos no Amazonas usam redes sociais para apologia ao crime

Homem é esfaqueado pela própria irmã no bairro Jorge Teixeira