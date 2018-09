Parente substituiu traficante após ele ser exonerado da Sejusc

Traficante esteve lotado na Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) | Foto: Arquivo/Em Tempo

Manaus - O traficante de drogas, empregado pelo governo Amazonino Mendes (PDT) na secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, Carlos Condera do Nascimento Filho, recebeu, em nove meses, R$ 39.174,54, sem aparentemente, ter dado expediente no órgão. Lotado no gabinete da secretária de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Eliane Ferreira da Silva, Condera é um “ilustre desconhecido” para, ao menos, quatro servidores efetivos da Sejusc, ouvidos pelo EM TEMPO. Estes servidores não descartam a possibilidade de Condera ter prestado serviços externos à sede da secretaria, mas nunca ouviram falar dele ou sabem que tipo de serviços prestou ao órgão.



Nas redes sociais, o portal de notícias UOL, do grupo Folha de São Paulo, mostrou que o traficante faz campanha para o governador, o vice-governador Bosco Saraiva (Solidariedade), candidato a deputado federal, e ao deputado federal Alfredo Nascimento (PR), candidato ao Senado Federal. Condera inclusive é filiado ao partido de Bosco Saraiva.

Chefe do tráfico

De acordo com o UOL, Condera é apontado pela polícia como um dos chefes do tráfico nas zonas Norte e Leste de Manaus e ficou conhecido pelo apelido de “Garotinho”. Ele foi preso duas vezes antes de ser nomeado para o cargo de assessor da Sejusc, em ambos os casos por tráfico de drogas. Na primeira vez, em 2013 ele foi preso em flagrante com 600 gramas de cocaína ao lado da esposa, Vanessa de Lima Padrilha.

Por conta dessa prisão, o casal foi condenado em 5 de junho pela juíza titular da Vara Especializada em Crime de Uso e Tráfico de Entorpecentes (1ª Vecute), Lidia de Abreu Carvalho Frota. Condera pegou dois anos de prisão e Vanessa um ano e oito meses. Lídia de Abreu, contudo, extinguiu a pena de ambos devido a prescrição dos crimes.

UOL também mostrou que a atuação de Carlos Condera no mundo do crime é velha conhecida da polícia, que em interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça, aparece negociando a distribuição de drogas e o recolhimento do dinheiro nas “bocas de fumo” de Manaus. Em maio de 2015 as interceptações telefônicas causaram a segunda prisão do ex-assessor do governo Amazonino. Dessa vez Carlos Condera ficou preso até fevereiro de 2016.

A presença de Carlos Condera do Nascimento Filho no governo foi revelada em reportagem do portal UOL, do grupo Folha de São Paulo, no último sábado, como exemplo de que facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas estão tentando influenciar as eleições em nove Estados, o Amazonas incluído.

Salários recebidos

Carlos Condera foi nomeado no dia 1º de dezembro do ano passado e já na folha de pagamento daquele mês, conforme o portal da Transparência, recebeu R$ 3.508,25. De janeiro a julho o salário bruto dele constante do portal é de R$ 4.209,79. Na folha de agosto, referente a julho, o mês em que ele foi condenado por tráfico de drogas, ele recebeu seu maior salário na administração pública: R$ 6.197,74.

Mulher nomeada tem mesmo sobrenome

Condera foi exonerado do cargo de Assessor II, lotado no gabinete da secretária Eliane por um decreto assinado pelo governador Amazonino Mendes datado de 6 de agosto. No mesmo decreto Amazonino nomeia para o mesmo cargo de Assessor II Grecy Condera do Nascimento Gomes, provavelmente uma parente do traficante Carlos Condera.

Na folha de agosto, também constante no portal da Transparência, Grecy aparece lotada no Departamento de Administração da Sejusc, mas sem função específica. Pela atuação, ela recebeu de salário em seu primeiro mês R$ 4.509,79.

Decreto de exoneração e nomeação | Foto: Reprodução

Militância "errática"



A militância política de Carlos Condera é classificada na reportagem do UOL como “errática”, mas que foi oficializada quando ele se filiou ao partido do vice-governador Bosco Saraiva. Antes dos problemas com a Justiça, contudo, Carlos Condera havia tentando influenciar na eleição para os Conselhos Tutelares de Manaus para o triênio 202-2015.

Naquele período ele chegou a pedir um Mandado de Segurança contra a presidência do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente por discordar dos critérios contidos no edital de chamamento da eleição.

