Forte chuva destelha casa no União da Vitória em Manaus

Manaus - Uma forte chuva que atingiu alguns bairros da capital provocou o destelhamento de uma casa localizada na avenida Peixe Cavalo, no conjunto União da Vitória, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. No momento do ocorrido, três pessoas estavam na casa. Ninguém ficou gravemente ferido, apenas uma criança sofreu um corte na perna.

De acordo com Valéria Oliveira, que trabalha como vendedora em uma loja nas proximidades do local, após fortes ventos, a casa foi destelhada e o barulho teria assustado todos os moradores da região. O telhado da casa foi parar em uma loja de material de construção, descreveu a mulher.

"Fez um barulho muito alto. As telhas voaram por uns 200 metros e parou quando o vento perdeu força, dentro de uma loja de material de construção", explicou a mulher.

Conforme a família que estava na casa no momento do destelhamento, uma das crianças que estava na residência sofreu um leve corte na perna e foi levada até uma unidade hospitalar, onde recebe atendimento médico.

A família destacou que chegou a fazer contato com os bombeiros e a Defesa Civil, e aguardam resposta para saber se a ocorrência será atendida pelas equipes. Em contato com a assessoria da Defesa Civil do município, nenhuma ocorrência foi registrada na central 199.

Zona Norte

No bairro Monte das Oliveiras, localizado na Zona Norte da capital, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (Cbmam) registrou uma ocorrência de destelhamento na rua das Graças. A armação da cobertura da casa teria sido arrancada pelo forte vento e caiu sobre uma outra residência, causando apenas danos materiais.

