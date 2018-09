Homem desaparece após sair do trabalho, na feira da Manaus Moderna

José Rafael, de 25 anos, está desaparecido desde quinta-feira (20) | Foto: Divulgação

Manaus - José Rafael Duarte Gonzales, de 25 anos, está desaparecido desde a noite do dia 20 de setembro, quando foi visto pela última vez, saindo do trabalho na feira da Manaus Moderna, bairro Centro, zona Sul da capital amazonense.



De acordo com o amigo de José, Elisvaldo Correa, o desaparecido saiu do trabalho por volta das 22h e desde então, não teve mais notícias sobre o colega.

Detalhes

José Rafael possui uma tatuagem no tórax com as iniciais “N" e "Y”, e uma segunda tatuagem no braço direito com o nome “Josely”.

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, deve contactar os servidores da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), pelo número: (92) 3214-2268.

Para falar com o conhecido de José Rafael, ligar para o número: (92) 99152-1281.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.

*Com informações da assessoria

