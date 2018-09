Morador do bairro Lírio do Vale está desaparecido há 8 dias

Segundo a família, Carlos tem deficiência intelectual | Foto: Divulgação

Manaus - Familiares de Carlos Augusto do Amaral Filho, de 52 anos, estão à sua procura desde a manhã do dia 16 de setembro, dia em que saiu de casa, na avenida Laguna, primeira etapa do bairro Lírio do Vale, Zona Oeste de Manaus, e não foi mais visto.

Segundo Marta Oliveira, esposa do desaparecido, ele tem deficiência intelectual e, desde o dia em que saiu da residência, a família não obteve informações sobre o paradeiro dele.

Quem puder colaborar com informações sobre a localização de Carlos, pode entrar em contato com os servidores da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops) pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com companheira de Carlos Augusto, ligar para o número: (92) 99451-3491.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), Zona Centro-Oeste da cidade

