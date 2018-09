Ônibus pega fogo e fica destruído em avenida no Distrito Industrial

Manaus – Um ônibus pegou fogo próximo a um posto de gasolina, durante a manhã desta terça-feira (25), na avenida Buriti, no Distrito Industrial I, Zona Sul de Manaus. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) foi acionado para conter as chamas.

De acordo com os Bombeiros, uma pane mecânica iniciou o fogo, porém ninguém ficou ferido.

Em um vídeo gravado e publicado nas redes sociais, é possível ver o veículo em chamas com grande volume de fumaça saindo pelas janelas. O coletivo é da empresa Global Green.

| Foto: Divulgação

Ainda pelas redes sociais, a população compartilhou fotos de vários pontos da capital onde a coluna de fumaça poderia ser vista.

| Foto: Divulgação

Por meio de nota a Global Green informou que vai abrir uma investigação para apurar as causas do incêndio. Ao retornar para garagem o ônibus passará por um perícia técnica.

Leia mais:

Ônibus pega fogo e causa pânico em passageiros na Torquato Tapajós

Princípio de incêndio atinge ônibus na avenida Buriti, no Distrito