Mundo Novo recebe equipe de limpeza, capinação e outros serviços

Manaus - Localizado na zona Norte da cidade, o bairro Mundo Novo, com aproximadamente 20 mil moradores, começou a receber equipes de mutirão de limpeza da Prefeitura de Manaus na segunda-feira (24). Ao todo, 75 trabalhadores atuam na área com os serviços de capinação, varrição, remoção de entulhos e limpeza dos igarapés, se for necessário.

Segundo os moradores, o bairro inclui um conjunto e uma comunidade e a principal demanda é o corte da grama. “Algumas áreas, como essa praça, precisam de capinação. No mais, os moradores já estão disponibilizando seus entulhos para a Prefeitura levar. É um serviço muito bom esse”, disse o aposentado Francisco Lázaro, que trabalha em um comércio na rua 2.

O mutirão, coordenado pelaSecretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) já percorreu cinco ruas e segue a programação durante a semana. “Estou achando muito boa a passagem do mutirão, hoje, porque estou de mudança para minha nova casa e vou aproveitar para descartar muita coisa e arrumar meu terreno”, contou o novo morador da rua 3 do Conjunto Mundo Novo, Denis Souza Rossi.

O serviço de mutirão de limpeza da Prefeitura de Manaus percorre todos os bairros da cidade, anualmente, levando serviços básicos de limpeza, como capina, varrição, poda, jardinagem e remoção de entulhos.

Durante a passagem do serviço, limpeza de igarapés e lixeiras viciadas e trabalho de conscientização também podem ser realizados, dependendo de cada caso. “O mutirão é importante, porque ajuda a população a se livrar de materiais inservíveis de forma correta, evitando a formação de lixeiras viciadas e a contaminação dos igarapés da cidade”, explicou o subsecretário operacional da Semulsp, José Rebouças.

*Com informações da assessoria

