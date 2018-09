Mulher é encontrada morta na Praia da Ponta Negra

Manaus - O corpo de uma mulher foi encontrado na manhã desta terça-feira (25), por volta das 10h30, em uma área conhecida como "pedreira", na Praia da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. A vítima estava sem documentos pessoais.

De acordo com o supervisor de área Antônio Bartolomeu, da Guarda Municipal, o corpo foi encontrado por populares que realizavam garimpo em buscas de objetos no rio. "O cadáver estava a cerca de oito metros da margem e no fundo do rio Negro", disse o guarda.

A ocorrência foi atendida inicialmente por policiais militares da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que acionaram o Corpo de Bombeiros. A suspeita preliminar é de que a mulher morreu afogada.

A perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) foi acionada para os procedimentos no local. O cadáver foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

