Automóvel pega fogo na avenida Constantino Nery na tarde desta terça

Manaus – Por volta das 16h desta terça-feira (25), um veículo de passeio pegou fogo na avenida Constantino Nery, em frente à Escola Estadual Sólon de Lucena, zona Centro-Sul de Manaus.

A dona do veículo acionou o Corpo de Bombeiros via 193, que enviou uma equipe do Posto Rodoviário. Ao chegar no local, constatou- se que o fogo já havia sido controlado por populares, mas realizou o resfriamento total do veículo.

De acordo com a assessoria do Manaustrans, a via não chegou a ficar congestionada por muito tempo, pois o veículo foi retirado do meio da rua e levado ao acostamento para os procedimentos cabíveis dos bombeiros.

