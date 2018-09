Mais de 3 mil casas ficam sem luz após poste tombar na av. do Turismo

Manaus – Na tarde desta terça-feira (25), 3.532 casas e comércios tiveram o fornecimento de energia interrompido após um poste tombar, na Avenida do Turismo, próximo a entrada da Vivenda Verde, zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações da Eletrobrás, para realinhar o poste, dois alimentadores de energia foram desligados, e o fornecimento de energia foi interrompido por cerca de 30 minutos para a realização dos procedimentos. As causas do tombamento estão sendo investigadas.

Para realinhar o poste, dois alimentadores precisaram ser desligados | Foto: Divulgação

Leia mais:

Forte chuva destelha casa no União da Vitória em Manaus

Passarelas de Manaus recebem iluminação de LED