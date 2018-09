Arthur Virgílio recebe alunos de jornalismo para debate sobre Manaus

Em uma iniciativa inédita, o prefeito Arthur Virgílio Neto recebeu, na tarde desta terça-feira (25), juntamente com a primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária Elisabeth Valeiko Ribeiro, universitários do curso de jornalismo do Centro Universitário do Norte (UniNorte/Laureate) para um debate sobre “Comunicação e Gestão Pública”. O encontro, coordenado pela Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom), aconteceu no Centro Cultural Palácio Rio Branco, na praça Dom Pedro II, Centro Histórico da cidade.

Aproximadamente 40 alunos, além de professores universitários, puderam questionar o chefe do Executivo Municipal sobre temas importantes para a capital amazonense, entre eles, assuntos voltados à infraestrutura, mobilidade urbana, meio ambiente, educação, saúde e também política e economia, sem deixar passar despercebido o momento de crise pelo qual atravessa o Brasil.

“Fico muito feliz em ver que jovens cursando jornalismo estejam interessados em debater temas importantes para a vida das pessoas, seja em âmbito municipal, estadual e nacional. Eu vi a imprensa ser tolhida de exercer sua função, por isso sou árduo defensor da democracia e esses jovens são a garantia de continuidade dos direitos da sociedade se manter informada”, declarou o prefeito, ao destacar o importante papel da imprensa em dar mais transparência ao ato de governar, lembrando a longa relação de respeito aos comunicadores em seus 40 anos de vida pública.

Além de possibilitar o contato dos alunos com o prefeito, a ação contribuiu para destacar as diretrizes da Lei de Acesso à Informação. “Esse contato é duplamente importante. Contribui na formação desses futuros profissionais e nos oportuniza, enquanto servidores públicos, prestarmos contas para mais uma parcela da sociedade. É importante que esses jovens tenham ciência que, antes de serem jornalistas, são cidadãos”, observou o jornalista e secretário municipal de Comunicação, Eric Gamboa.

Parceria e formação

O encontro surgiu a partir do interesse dos alunos de jornalismo na cobertura de temas voltados ao cotidiano da cidade e sua relação com a gestão pública. A proposta foi conduzida pelo professor e jornalista Rômulo Araújo, em parceria com as professoras Andréa Arruda e Edilene Mafra, também jornalistas, responsáveis pelas turmas do segundo, quarto e sexto períodos, presentes ao encontro.

Como parte das atividades, os alunos pensaram, previamente, em pautas de interesse coletivo e farão reportagens com base nas informações obtidas.

"Nada melhor que falar sobre jornalismo em Manaus com o próprio gestor da administração municipal, que tem uma enorme maturidade na atuação da gestão pública. Tenho certeza de que esses estudantes de jornalismo saem com uma nova visão política”, afirmou a professora Edilene Mafra, que também coordena os cursos de Comunicação da UniNorte/Laureate.

Para os alunos, a oportunidade servirá como experiência, mesmo após a conclusão do curso. “Foi incrível ter a experiência da primeira entrevista com o principal gestor da cidade. Aprendi bastante”, disse Beatriz Silveira, aluna do 2º período de jornalismo.

"É uma experiência inédita, saber o que o prefeito enfrenta para administrar uma cidade. Para nós, comunicadores do futuro, é muito bom saber como iremos nos portar e como uma autoridade se porta em uma coletiva. Fizemos várias perguntas e ele respondeu a todas, sanando nossas dúvidas”, completou o universitário Augusto Patrick, do 6º período.

