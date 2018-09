Gacc-AM realiza ação de alerta para diagnóstico precoce do câncer

As crianças vão participar de atividades interativas | Foto: divulgação





Manaus - O Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC-AM) realiza nesta quarta-feira (26), às 16h, na Ponta Negra, uma caminhada de sensibilização contra o câncer infantojuvenil e o diagnóstico precoce. Durante a ação, que faz parte da programação do Setembro Dourado, haverá distribuição de folhetos informativos, atividades interativas com as crianças, alem da apresentação da fanfarra da Escola Petrônio Portela e será instalado um estande de vendas de camisas do GACC-AM.

O câncer infantojuvenil é considerado uma doença rara porque de 100 vítimas, 3% são crianças e adolescentes. Porém, é um problema de saúde pública, por ser a doença que mais mata crianças e adolescentes de um a dezoito anos no Brasil, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca).

“Queremos que a informação alcance o maior número de pessoas, pois só assim aumentam as chances de detecção inicial da doença e a consequente cura. Toda criança e adolescente merece essa chance”, disse o gerente de projetos da instituição, Márcio Pereira. Cerca de 70% das crianças e adolescentes diagnosticados com câncer possuem chance de cura, se diagnosticados precocemente e tratados adequadamente.

Um dos fatores que acabam dificultando o diagnóstico precoce é o fato do câncer em crianças ter a característica de ser muito parecido com as doenças comuns da infância: perda de peso, palidez inexplicada, manchas roxas, sangramento pelo corpo sem machucado, febre prolongada de causa não identificada, vômitos acompanhados de dor de cabeça, diminuição da visão ou perda equilíbrio, dores nos ossos ou juntas, com ou sem inchaços, caroços em qualquer parte do corpo, principalmente na barriga, crescimento do olho podendo estar acompanhado de mancha roxa no loca.

Ação Infância e Vida

Até domingo (30), acontece a quarta edição da “Ação Infância e Vida”, que tem como objetivo mobilizar a população em geral, correntistas, funcionários, aposentados, voluntários e empresas parceiras do Banco do Brasil para apoiar as instituições que lutam pela visibilidade e pela cura do câncer infantojuvenil em todo o País. A iniciativa é resultado da parceria entre o BB e a Confederação Nacional das Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer (Coniacc).

Para doar, os interessados podem realizar a doação efetuando um depósito na conta do Coniacc. Os dados são: Banco 001, Agência 2870-3, Conta Corrente 33000-0, CNPJ 10.807.169/0001-01.

Em Manaus, o GACC-AM será uma das entidades beneficiadas com a ação. Atualmente, o grupo possui 825 crianças e adolescentes cadastradas, sendo 300 em tratamento. A instituição fica localizada na Avenida Domingos Jorge Velho, n°14, próximo à Polícia Federal, no bairro D. Pedro II. Para mais informações: 3659-5005/5010.

