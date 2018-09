Serviços funerários para animais crescem em Manaus

O número de procura pelos serviços póstumos para animais quintuplicou, aponta sindicato | Foto: Arquivo EMTEMPO

Manaus - Quase todo mundo ama ter um bichinho em sua vida. Seja com pena, pelo, casco ou escama, eles acabam com a paciência de quem acabou de limpar a casa, mas têm um lugar garantido no coração. No entanto, uma experiência nem tão feliz é quando morrem e deixam um vazio no lar. Uma opção escolhida por muitos nessas horas, é eternizar o momento com o serviço póstumo completo: velório, caixão, enterro e flores

No Amazonas, não há um número suficiente de clínicas veterinárias ou mesmo funerárias que atendam a demanda de clientes. Segundo o Sindicato das Empresas Funerárias no Amazonas (Sefeam), de 2017 até setembro deste ano, o número de pessoas procurando caixões para pets quintuplicou.

Onde enterrar?

A única empresa registrada, que oferece o serviço funerário de pets em Manaus, é a clínica veterinária Arca de Noé. O sítio onde comporta mais de 5 mil urnas de cachorros, gatos, porquinho-da-índia, iguana, entre outros, funciona desde 2004. O cemitério fica localizado no bairro Tarumã, Zona Oeste.



Animais de estimação cachorro | Foto: Arquivo EMTEMPO

A assistente administrativa Eloyza Sampaio disse que a necessidade partiu depois que a dona da clínica perdeu seu animal e não encontrou um jeito adequado de fazer o funeral.

“Enfrentamos algumas barreiras no caminho, mas hoje somos totalmente legalizados. Assinamos um contrato com o cliente e buscamos o animal na residência ou na clínica”, destacou.

Toda terça-feira, às 14h, o carro fúnebre sai e os donos dos animais podem acompanhar o processo até o cemitério. Nos dias em que o pet fica guardado na clínica, ele é mantido em estado congelado. Em média, até 12 animais recebem o serviço na semana. O preço para o serviço varia em torno de R$ 200 a R$ 450.

Em Manaus, apenas uma funerária vende urnas personalizadas para animais, segundo a Sefeam. A funerária Viana, no Centro, Zona Sul, tem dois tamanhos padrões para animais de pequeno e grande porte, mas fábrica caixas personalizadas. O sindicato, ainda, indicou que o serviço de cremação de animais é provável para chegar à capital no ano que vem.

Procurando um símbolo que eternize a saudade, donos procuram um jeito especial de se despedirem | Foto: Arquivo EMTEMPO

Procura

Quem procura o serviço espera um fim – muito – melhor do que deixar o lixeiro se encarregar do corpo do amigo que acompanhou em tantos momentos.



A assessora Priscila de Assis, de 33 anos, disse que pensou em procurar o serviço funerário quando percebeu como o antigo cachorro da família morreu no centro de zoonose.

“Até voltamos para tentar ver outro jeito de acompanhar a morte dele, mas era tarde demais. Meu pai se arrependeu de ter ligado para eles. Quando chegou a vez do Costelinha e da Tininha de irem, minha mãe já opinou que a melhor alternativa era um funeral apropriado”, explicou.

No momento do enterro, ela concluiu, a família preferiu enterrar em uma árvore em frente de casa como um símbolo próximo de saudades. “Decidimos enterrar primeiro o Costelinha e em seguida a Tininha. Se tornou um ponto de referência de amor para a gente", disse.

Mais de 5 mil urnas de animais variados estão enterradas em sítio próprio para eles em Manaus | Foto: Arquivo EMTEMPO

Igual gente

A procura pelo fim adequado quando o bicho de estimação morre é de encontrar consolo para a perda e transformar o luto em saudade, assim como nos funerais de humanos. A história da professora Jolene de Paula, de 50 anos, mostra isso.

“Quando cheguei em casa, encontrei minha sobrinha com o rosto inchado de tanto chorar. O peixe dela pulou para fora do aquário, como ela estava muito triste, pensei em fazer uma homenagem. Isso foi importante para ela superar o luto”, contou.

Depois de enrolar o peixe em um pano, ela seguiu para um barranco de terra, próximo à casa. Ao final do pequeno enterro, Jolene de Paula disse que a sobrinha estava melhor.

“Todo luto é uma perda e ver o seu bichinho morrer, não deve ser uma coisa menor. Penso que é importante enterrar, conforme as condições de cada família, os animais”, opinou.

Oração antes de ir

A casa da artesã Rita de Cássia, de 42 anos, serviu como abrigo para muitos tipos de animais de rua nos últimos anos, graças à sua filha. Ela conta que pelo laço próximo da criança aos animais, decidiu fazer um pequeno velório quando um cachorro não sobreviveu, antes de enterrá-lo.

Relatos mostram que cachorros de rua quando resgatados também tem seu espaço na família | Foto: Arquivo EMTEMPO

“Na época, ela assistia o desenho ‘Todos os cães merecem o céu’, então acreditava que ia ocorrer o mesmo com todo bichinho que cuidava. Fizemos uma oração, o colocamos em uma caixa de sapato e enterramos no quintal de uma amiga”, orientou.

Leia mais

Negócios para pets no País geram bilhões para empresários do ramo

Cachorro morre após ser atacado por abelhas africanas na Zona Leste