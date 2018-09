Obra de 13 milhões opera sem licenciamento ambiental no Amazonas

Confira reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus - Uma obra do Governo do Amazonas na região do ramal do Acajatuba, em Manacapuru, está causando dano ambiental na área de floresta e em cursos d'água. A reportagem da TV EM TEMPO vistou a região e constatou a situação.



Máquinas trabalham na manutenção do ramal desde o dia 10 de setembro. No entanto, a obra não tem licenciamento ambiental e pelo menos dois igarapés já foram aterrados. A informação foi confirmada por funcionários da construtora que realiza a obra

Segundo o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), a autorização não foi encontrada no órgão e sugeriu à equipe de reportagem, que procurasse a Secretaria de Produção Rural do Amazonas (Sepror) para obter a informação.

Por mensagem via WhatsApp, a assessoria de comunicação da Sepror informou que há mais de um ano o órgão não realizava obras em ramais do interior do estado. Porém, ao saber que os veículos estavam com adesivos do órgão, a secretaria emitiu uma nota dizendo que a "ação faz parte do cronograma de obras do governo para escoar a produção rural".

A engenheira ambiental, Adriane Brandão explicou que a obra necessita de licenciamento ambiental e não poderia estar sendo realizada.“Qualquer tipo de interferência no meio ambiente que venha a utilizar os recursos naturais necessita de uma autorização por parte do órgãos ambiental. Se não houver não há como funcionar nenhum tipo de atividade”, disse.

Se o ramal for aberto até a estrada de Novo Airão, a degradação ambiental na região vai aumentar. Mesmo sem a estrada, a floresta na área já vem sendo destruída como mostram imagens de satélite, que podem ser conferidas no vídeo da reportagem.

Nos últimos 14 anos, invasores derrubaram e queimaram centenas de hectares de mata nativa, que foram devastadas por posseiros. No início de 2018, os ocupantes foram retirados do local por ordem da justiça, mas voltaram.

A obra do ramal tem outro problema, envolve a empresa dona das máquinas que trabalha na área. Apesar do adesivo nas máquinas apontarem que a obra é de responsabilidade da empresa ‘Camel’, ela não consta em nenhum contrato com o governo do estado, segundo consulta ao Portal da Transparência.

A TV Em Tempo procurou a empresa, conforme endereço disponibilizado no site da Receita Federal. Ao chegar ao local, deparou-se com uma residência e a moradora afirmou que morava no local, há15 anos e desconhecia a existência da empresa Camel.

A reportagem consultou as placas das caçambas encontradas no ramal, segundo documentos obtidos no Detran-AM, os veículos pertencem a ‘Conca X’, empresa pertencente a mulher do deputado Vicente Lopes, do PV (Partido Verde), Edinilze de Alencar Ribeiro Lopes.

Em agosto deste ano , a esposa do deputado foi denunciada pelo jornal Em Tempo por ter ganho a licitação da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), para aluguel de máquinas para obras em ramais. A ADS é ligada a Sepror.

Na época da denúncia, Edinilze Lopes ocupava cargo comissionado no governo do estado, o que contrariava as regras de licitação. Por isso, ela foi exonerada, porém, logo depois, a empresa foi declarada ganhadora do contrato de mais de 13 milhões de reais.

As informações apresentadas na matéria, levantam diversos questionamentos que não foram explicados pela Sepror: Como a Conca virou construtora camel? como, mesmo sem licenciamento ambiental, as máquinas destroem a floresta e aterram cursos d’água? E ainda, por que os órgãos fiscalizadores não agem para barrar estas ações?

Confira a reportagem no vídeo.

