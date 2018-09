Prefeitura de Manaus realiza manejo na arborização da Getúlio Vargas

Manaus - A Prefeitura de Manaus realizou na noite desta terça-feira (25), uma operação de manejo da arborização da avenida Getúlio Vargas, no Centro. O trabalho teve início às 23h e se estendeu pela madrugada desta quarta-feira, com a finalidade de promover a qualidade fitossanitária das árvores e dar maior visibilidade a equipamentos urbanos, como placas de sinalização, semáforos e luminárias.

A operação contou com a participação das equipes de corte e poda das secretarias municipais de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e Limpeza Pública (Semulsp), e apoio da Unidade Gestora de Projetos Municipais de Energia Elétrica (UGPM Energia). Foram manejadas 40 árvores na primeira noite de trabalho.

O conjunto arbóreo da Getúlio Vargas, de acordo com o chefe da Divisão de Corte e Poda da Semmas, Wellington Auzier, é um dos mais antigos e significativos da cidade. É composto, no total, por 195 indivíduos da espécie oitizeiro, distribuídos entre o canteiro central e os passeios públicos nas duas faixas.

A ação dá continuidade a um trabalho realizado pela Prefeitura de Manaus pelo menos duas vezes por ano, com procedimentos de poda de equilíbrio, levantamento de copa e retirada de ervas-de-passarinho.

“Desta vez, buscamos também fazer o rebaixamento das copas porque estão muito cheias. Fizemos a poda nas duas faixas e no canteiro central, no trecho entre as avenidas Tarumã e Leonardo Malcher, e optamos por realizar o serviço por partes para darmos continuidade na noite desta quarta-feira, sem causar nenhum transtorno para o trânsito da cidade”, explica Wellington Auzier, acrescentando que foram utilizados refletores para auxiliar no manejo correto e seguro.

*Com informações da assessoria

