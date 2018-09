Homem morre em colisão entre moto e carro em Presidente Figueiredo

Presidente Figueiredo - Homem de 54 anos morre em acidente envolvendo a motocicleta que conduzia e uma caminhonete, na manhã deste quarta-feira (26), por volta das 9h, no Ramal do Urubui, em Presidente Figueiredo, município a 133 quilômetros de Manaus.

Segundo informações de populares, o motociclista estaria subindo uma ladeira, na altura do km 02, quando teria perdido o controle da moto indo a pista contrária, chocando-se com uma caminhonete de marca L200.

O condutor do outro veículo solicitou socorro do Samu, que encaminhou a vítima para o Hospital Eraldo Neves Falcão. No local, o senhor de 54 anos não respondeu às reanimações, vindo a óbito.

As investigações estão sendo conduzidas pela Polícia Civil, que coletou informações preliminares com populares que viram o acidente. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado, e o corpo removido para Manaus para perícia técnica.

