Criança de 5 anos baleada no Japiim passa por cirurgia no Joãozinho

Manaus - H. Cavalcante, de 5 anos, que foi baleado no rosto durante uma tentativa de homicídio, na rua Perimetral, no conjunto 31 de março, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus, passa por cirurgia na noite desta quarta-feira (25), no Hospital e Pronto-Socorro Joãozinho, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com a atendente do hospital, a criança deu entrada na unidade hospitalar após ser transferida do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Coroado e encontra-se no centro cirúrgico do HPS Joãozinho, passando por procedimentos médicos.

Entenda o caso

Suspeitos encapuzados fecharam o carro onde estavam dois homens e a mãe da criança. Os homens realizaram diversos disparos contra o veículo e acabaram atingindo os ocupantes do carro, que foram levados para o SPA da Zona Sul e em seguida transferidos para alguns hospitais da capital.

Os dois homens atingidos pelos disparos foram atendidos no SPA da Zona Sul e transferidos para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, localizado no Adrianópolis, Zona Sul de Manaus.

A família

Familiares da criança e da mãe dela, identificada como Maria de Fátima Cavalcante, de 33 anos, estão no HPS João Lúcio e Joãozinho esperando por mais informações sobre o quadro clínico das vítimas do tiroteio.

Durante conversa com o Em Tempo, um dos familiares disse não saber porquê os ocupantes do veículo foram atacados pelo grupo armado.

Leia mais

Sem efetivo, policiais civis ameaçam fechar delegacias em Manaus

Foragido da justiça morre durante troca de tiros com PMs em Tefé