Grupo some no rio Solimões após confronto com policiais federais

Bombeiros não souberam dizer quantas pessoas estão desaparecidas | Foto: Divulgação

Manaus - O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) deslocou equipe especial para auxiliar na busca de um grupo de pessoas, ainda não identificadas, no município de Anamã (202 km de Manaus).

Conforme informações dos bombeiros, o grupo teria desaparecido após um confronto com policiais federais no rio Solimões.

A assessoria do CBMAM disse que, por volta das 6h da manhã desta quinta-feira (27), a equipe foi enviada ao interior. Contudo, o órgão informou que não sabe a quanto tempo as buscas ocorrem e quantidade de pessoas desaparecidas.

"O envio de dois bombeiros militares se dá para o suporte à Polícia Federal no resgate de pessoa desaparecida por meio líquido", diz trecho da nota. O aviso ainda indica que dentro do grupo de desaparecidos, há homens armados, que teriam entrado em um confronto contra as autoridades. As buscas ocorrem em diversos trechos do rio, nas proximidades do município.

A assessoria da Superintendência da Polícia Federal no Amazonas não confirmou a informação, mas disse que, caso haja a confirmação da participação de equipes no local, irá enviar uma nota à imprensa.

