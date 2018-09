Casa pega fogo na Compensa, possivelmente com moradores dentro

Manaus - Uma residência, possivelmente com duas pessoas dentro, pegou fogo por volta das 15h desta quinta-feira (27). O incêndio aconteceu na casa 55 da rua F, localizada no conjunto Ipase, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros já se encontra no local. De acordo com as testemunhas, o incêndio começou em um dos quartos da casa, causado por um curto circuito, já que não havia nenhum aparelho eletrônico no local.

Policiais militares da 8° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informaram que a guarnição ia passando pelo local, quando viram a fumaça e logo acionaram os bombeiros, que chegaram em apenas três minutos.

Mais informações em instantes.