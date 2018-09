Incêndio em casa assusta moradores na Compensa, na tarde desta quinta

Manaus - Um incêndio de pequenas proporções atingiu um dos quartos de uma residência com duas pessoas dentro, sendo uma delas uma jovem grávida de cinco meses. O sinistro começou por volta das 15h desta quinta-feira (27) na residência 55, da rua F, do conjunto Ipase, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

A ocorrência foi vista primeiramente por policiais militares da 8° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que estavam passando no local, quando viram a fumaça preta no céu e logo acionaram o Corpo de Bombeiros que chegou em aproximadamente três minutos ao local.

As causas do acidente ainda são desconhecidas | Foto: Marcely Gomes

Estavam na casa, quando as chamas começaram, o jovem Renan Lisboa, de 21 anos, e sua esposa que está grávida de cinco meses. Ainda abalado com o ocorrido e com incômodo na fala por conta da fumaça que inalou, Renan narrou o que viu para a reportagem.

"A gente estava conversando no quarto quando sentimos o cheiro de fumaça. Quando saímos para olhar o quarto da minha sogra já estava em chamas. Conseguimos sair rapidamente antes que espalhasse", contou Renan. O animal de estimação que ficava atrás da casa acabou ficando preso, mas foi resgatado pelo próprio dono mais tarde.

A casa tem dois pisos e o primeiro é utilizado como apartamento para aluguel, onde Renan mora com a esposa e a sogra há cinco anos.

O incêndio começou em um dos quartos da casa | Foto: Marcely Gomes

De acordo com o sargento Pardo, do Corpo de Bombeiros, a casa não sofreu tanto com as chamas, o segundo piso ficou intacto, mas o primeiro, por conta do fogo, teve 25% da estrutura comprometida.

"O quarto onde começou o fogo teve grandes danos, mas o outro ao lado teve menos prejuízo. O dano material de móveis que foi maior", disse Pardo.

As causas do acidente ainda são desconhecidas das autoridades, mas os proprietários suspeitam que tenha sido motivado por um curto circuito na rede elétrica. As vítimas apesar de terem inalado fumaça, passam bem.

O Corpo de Bombeiros chegou ao local em menos de três minutos | Foto: Marcely Gomes

Leia mais:

Ônibus pega fogo e fica destruído em avenida no Distrito Industrial

Incêndio de grandes proporções destrói residências em Maraã