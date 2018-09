Bairros da Zona Centro-Sul ficarão sem água nesta sexta

Manaus - A concessionária de água Manaus Ambiental informou na tarde desta quinta-feira (27), que amanhã - sexta-feira (28 ), haverá suspensão do serviço de abastecimento de água em bairros da zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo a empresa, isso acontecerá em virtude da execução de adequação da Rede de Energia Elétrica pela Eletrobrás Amazonas Energia, que mantém o funcionamento da Estação Elevatória do Parque 10 de Novembro.

O abastecimento de água será afetado nas áreas do Parque 10 de Novembro, Conjunto Shangrillá I e II e Parque das Laranjeiras.

A ação ocorrerá ao longo do dia, tendo início de manhã e e término no final da tarde. O reestabelecimento do abastecimento dos setores afetados ocorrerá em até 12 horas.

A Manaus Ambiental reiterou a importância dos moradores dos bairros afetados reservarem água para minimizar o impacto nas atividades cotidianas.

A empresa está à disposição para atender aos clientes pelos canais de atendimento, que estão disponíveis 24h, pelo SAC e demais localidades: 0800 092 0195.

*Com informações da assessoria

