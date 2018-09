Trabalhador morre ao ser eletrocutado em semáforo no Centro de Manaus

O acidente de trabalho aconteceu em um semáforo da avenida Getúlio Vargas | Foto: Divulgaçã/Semcom

Manaus - Raimundo Nonato do Nascimento Filho, de 25 anos, funcionário de uma empresa terceirizada morreu após ser atingido por uma descarga elétrica enquanto fazia a implantação de uma coluna semafórica. O acidente ocorreu na avenida Getúlio Vargas na esquina com a rua Leonardo Malcher no Centro, Zona Sul de Manaus, na tarde desta quinta-feira (27).

De acordo com uma nota de pesar divulgada pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) um cabo de alta tensão encostou na coluna de metal manuseada pelo funcionário e o atrito resultou em uma descarga elétrica que atingiu a vítima.

Raimundo Nonato usava todos os equipamentos de proteção individual e fazia a operação dentro da cesta aérea isolada do caminhão de manutenção semafórica. A vítima recebeu socorro imediato em um hospital situado na avenida Joaquim Nabuco, onde os médicos tentaram a reanimação, mas sem sucesso.



"A empresa terceirizada está prestando toda assistência social e jurídica à família do funcionário e já iniciou os procedimentos para apurar as causas do acidente. O Manaustrans lamenta, profundamente, o ocorrido e solidariza-se com os familiares e colegas de equipe de Raimundo Nonato", diz um trecho da nota.

