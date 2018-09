Contêiner tomba na rotatória do produtor, na Zona Leste de Manaus

| Autor: Divulgação

Manaus - Um contêiner desprendeu-se de uma carreta, na tarde desta sexta-feira (28), no momento em que o veículo passava pela rotatória do produtor, na avenida Autaz Mirim, bairro Cidade de Deus, Zona Leste de Manaus.

De acordo com testemunhas, no momento do tombamento houve um barulho muito alto e forte. Na hora em que a carreta tentava fazer a rotatória, tombou sem causar danos aos veículos próximos ou pedestres.

Equipes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) estão no local para auxiliar na fluidez do trânsito, que está lento e com retenções no sentido São José/rotatória do produtor. Segundo o órgão, a remoção do contêiner deve ser realizada pela empresa responsável.

O destombamento do veículo ainda não havia sido realizado até às 15h30 desta sexta

