Prefeitura revitaliza praça Santos Dumont em parceria com empresa

Manaus - A Prefeitura de Manaus formalizou, nesta sexta-feira (28), mais uma parceria público-privada dentro do Programa de Adoção de Praças, que permite que empresas ou pessoas físicas possam realizar recuperação em logradouros públicos, além de assumirem a manutenção do espaço, conforme o decreto nº 3.280, de 24 de fevereiro de 2016, publicado no Diário Oficial do Município (DOM).

A ação entre a Secretaria Municipal de Parcerias e Projetos Estratégicos (Semppe) e a Lauschner Negócios Imobiliários vai beneficiar a praça Santos Dumont, localizada no Centro, que será revitalizada e adotada pela empresa.

“A empresa Lauschner nos procurou para fazer essa parceria e, seguindo a determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto para que as parcerias visem sempre a qualidade de vida da população de Manaus, apresentamos um projeto de revitalização, que também envolve a parceria de várias secretarias, entre elas a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a Seminf. É um espaço importante no centro da cidade, uma área que era bastante frequentada por famílias e, após a reforma, voltará a ser utilizada para o lazer”, destacou a secretária da Semppe, Maria Josepha Chaves.

Ao adotar passeios públicos, como jardins em canteiros, praças, parques e outros, em contrapartida, a empresa ou pessoa física poderá utilizar os mesmos espaços para fazer a própria publicidade, de acordo com o que está previsto na Lei Orgânica do Município de Manaus (Loman).

Para a diretora da imobiliária, Grauben Lauschner, que atua no ramo de crédito imobiliário na compra e venda de imóveis, a parceria com o município veio somar com o trabalho de responsabilidade social presente na empresa. “Como fomos bem recebidos em Manaus e acabamos crescendo, mesmo com a crise financeira que atingiu o país, queremos devolver à população manauara um pouco dessa confiança depositada em nós. Queremos também resgatar uma parte importante da cidade que reunia famílias e onde se fazia muitos eventos comunitários”, salientou.

A parceria entre o município e a empresa prevê a revitalização das calçadas, paisagismo, bancos e pintura da praça Santos Dumont, bem como a adoção do espaço pela empresa que ficará responsável pela manutenção.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Arthur Neto oficializa apoio à candidatura de Marina Silva

Parque Riachuelo recebe melhorias em mais de vinte ruas