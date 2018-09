Vídeo: grave acidente deixa mortos na estrada AM-010

Um grave acidente por volta das 14h deste sábado (29) foi registrado na rodovia AM-010, nas proximidades da Vila de Lindóia. Segundo informações de pessoas que passavam pelo local, um ônibus colidiu com um o carro de passeio, modelo Prisma de cor azul, que vinha no sentido contrário da via, após o pneu estourar.

Durante a colisão, o carro de passeio pegou fogo com todos os passageiros dentro, que não conseguiram sair do veículo. Ainda segundo informações, o motorista é natural do município de Itacoatiara (distante 280 quilômetros de Manaus), onde era conhecido como 'Querubim'. Ele trabalhava como taxista, fazendo o transporte de passageiros entre o município de Itacoatiara e Manaus.

Grave acidente deixa mortos na estrada AM-010 | Autor: Reprodução

