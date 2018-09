Motorista bate em poste após dormir ao volante na avenida do Turismo

Após dormir ao volante, o motorista de um carro modelo EcoSport colidiu com um poste na avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. O poste caiu e provocou um pequeno incêndio em uma área de mato. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o tenente Ailton Câmara, da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem estava com duas crianças no interior do veículo, mas não há nenhum ferido, apenas danos materiais.

Segundo informações da polícia, ninguém ficou ferido | Foto: Márcio Melo

"O motorista confessou que dormiu ao volante e que isso teria causado o acidente. Todos estavam com o cinto de segurança e ninguém ficou ferido", disse o policial.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) foi chamado para realizar a contenção das chamas, mas antes teve que aguardar o desligamento dos cabos de energia por um dos funcionários da Eletrobrás Amazonas Energia.

Equipes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) estiveram no local realizando orientação aos motoristas e desviando o trânsito.

A ocorrência ocasionou lentidão no trânsito | Foto: Márcio Melo

Leia mais:

Kombi pega fogo em pleno trânsito de Manaus

Acidente no Tarumã deixa dois feridos