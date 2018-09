Manifestação contra Jair Bolsonaro reúne milhares de pessoas em Manaus

Manaus - Ato contra o candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro reuniu milhares de pessoas no Largo de São Sebastião, localizado no Centro de Manaus. A coordenação aderiu a mobilização nacional, ocorrida neste sábado (29), em todo o Brasil e também em países europeus e nos Estados Unidos.

De acordo com uma das coordenadoras do ato, Erika Carmo, o evento mostra o poder e a força da mulher, que não aceita que seus direitos sejam renegados por alguém que está concorrendo ao cargo público mais alto de um país democrático.

"Nós estamos aqui e vamos sempre lutar pelos direitos das mulheres e não só delas, mas de todas as minorias atacadas por um fascista, que quer se eleger presidente do Brasil", disse Erika.

Ainda conforme a organização, outros atos devem ser realizados pela cidade até a realização das eleições, no dia 7 de outubro. "Não vamos deixar de nos mobilizar contra esse fascista", ressaltou.



A professora universitária Cleide Souza disse ao EM TEMPO que participa do ato em defesa da democracia em um país de extremos continentais, e que um político como Bolsonaro não deveria estar concorrendo as eleições.

"Precisamos de políticos sérios, não de figuras como essa que não sabem nem como agir corretamente na política. Esse ato é um dos muitos que devem acontecer por Manaus contra esse homem", explicou Souza.

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) também estava presente no local da manifestação, apenas para orientar os participantes quanto a realização do ato. O policiamento no local foi reforçado.

Ato contra Jair Bolsonaro, em Manaus | Foto: Marcio Melo

Em outras cidades

Pelo menos 30 mil pessoas - de acordo com as organizadoras - participaram neste sábado, em Brasília, do ato convocado pelo coletivo "Mulheres Unidas contra Bolsonaro". Na última atualização da Polícia Militar (PM), a mobilização tinha 5 mil pessoas. O protesto foi pacífico. Além da capital federal, a manifestação ocorreu também em várias cidades brasileiras e no exterior.



A assistente administrativa Socorro Paiva vestia uma camiseta colorida, com frases contra o machismo. Para ela, o ato é uma forma de evitar que o país mergulhe no que considera um retrocesso histórico.

"Não podemos compactuar com a intolerância. Quero que meus filhos e netos cresçam em um país sem machismo e homofobia", afirmou.

*Com informações da Agência Brasil

