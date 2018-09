Prefeitura promove ‘Encontro de Gerações’ com Idosos de Manaus

Manaus - Um dia para relembrar a juventude e aprender com a maturidade da vida, é a proposta do “Encontro de Gerações”, que será promovido nesta segunda-feira (1º), quando será comemorado o Dia Mundial do Idoso, pela Prefeitura de Manaus, entre os idosos que frequentam o Parque Municipal do Idoso (PMI) e alunos, com idade de 9 até 14 anos, da Escola Municipal José Carlos Martins Mestrinho e do Colégio Martha Falcão.

Além da conscientização sobre a importância da data, a Fundação de Apoio do Idoso Dr. Thomas (FDT), que também administra o parque, escolheu trabalhar a conexão das crianças e adolescentes com o idoso, por meio do fortalecimento de vínculo, bem-estar e a diversão.

Na programação que será aberta ao público, existirão atividades físicas e recreativas, como amarelinha, bola ao cesto, mímicas, pião, argola, bocha, pelota, chute ao gol, boliche, peteca e pipa. Ao fim, haverá também a apresentação dos alunos da turma de teatro do Parque do Idoso, com o musical “A Era do Rádio”.

“A comemoração pelo Dia do Idoso é parte de uma política de valorização intensificada na gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto e parte do princípio de que, apesar de o envelhecimento ser natural, todos devem se sentir motivados a participar e se tornar menos propensos ao isolamento”, defende a diretora da FDT, Martha Moutinho.

Programação



Das 8h às 8h30 – Boas-vindas aos Idosos;

Das 8h30 às 9h30 – Interação dos idosos com crianças e adolescentes;

Das 9h30 às 10h – Lanche;

Das 10h às 11h - Apresentação Teatral “A Era do Rádio”, encenado pelos idosos da oficina de teatro do Parque Municipal do Idoso.

