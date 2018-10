Prefeitura realiza abertura do 'Outubro Rosa' nesta segunda em Manaus

Manaus ainda é uma das cidades brasileiras com o maior número de mulheres com câncer de mama e do colo uterino e, por isso, a Prefeitura de Manaus irá realizar uma série de atividades dedicadas à conscientização sobre a doença e sobre a importância dos exames periódicos.

A abertura da programação para o "Outubro Rosa" será feita nesta segunda-feira (1º), pelo prefeito Arthur Virgílio Neto e pela presidente do Fundo Manaus Solidária e primeira-dama de Manaus, Elisabeth Valeiko Ribeiro, às 18h30, na Subsecretaria de Políticas Afirmativas para as Mulheres, localizada na rua Araxá, 224, Flores, zona Centro-Sul.

Dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca) indicam que, em 2018, o Amazonas deve registrar, para cada 100 mil habitantes, 420 casos de câncer de mama e 840 registros de câncer do colo do útero. A programação do "Outubro Rosa" será coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) e Fundo Manaus Solidária.

Serviço

O quê: Abertura da programação do Outubro Rosa

Quando: Nesta segunda-feira (1º)

Horário: às 18h30

Onde: Subsecretaria de Políticas Afirmativas para as Mulheres, rua Araxá, 224, Flores, zona Centro-Sul.

| Foto: Divulgação

*Com informações da assessoria

