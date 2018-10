Parada do Orgulho Gay de Manaus aborda voto consciente e inclusão

Manaus - Com o tema "Chega de corruptos: resistir para existir - Cure a corrupção com seu voto", a 18ª edição da Parada do orgulho LGBT de Manaus reuniu milhares de pessoas focadas na necessidade de mudança para uma sociedade melhor. O evento aconteceu na noite deste domingo (30), no Sambódromo de Manaus.

A coordenadora do evento, Bruna La Close, destacou que é preciso chamar a atenção do poder público para a classe LGBT que também quer estar bem representada na política.

Bruna La Close na 18ª parada LGBT | Foto: Marcely Gomes

"Precisamos renovar os políticos que nos representam, são sempre as mesmas pessoas, parece até que eles fazem rodízio. Precisamos de pessoas novas na política local e nacional", disse.

Para o universitário Carlos Henrique, eventos como esse destacam a importância de se lutar pelas causas nobres perante a sociedade.

"Não é apenas a parada do orgulho LGBT, é um ato democrático, onde a gente grita que existe e que queremos um país melhor. Queremos uma nação que respeite todos e que seja livre de corrupção", destacou.

Milhares de pessoas foram ao evento | Foto: Marcely Gomes

O evento contou também com a presença de políticos, candidatos no pleito 2018, que aproveitaram a parada para conseguir uma aproximação com os eleitores da classe LGBT.

A vendedora Gisele Costa disse que todo ano a parada LGBT de Manaus é diferente e que o público adere cada vez mais a manifestação da classe.

"É tão emocionante ver toda essa gente participando disso aqui. Eu faço parte da classe que quer ter voz, que luta pelos direitos e, principalmente, luta para ser respeitada", finalizou.

Cerca de 130 policiais militares fizeram a segurança do evento que ainda contou com a presença de bombeiros civis e monitoramento de segurança do Centro Integrado de Controle de Comando (Cicc). De acordo com a coordenação do evento, 30 mil pessoas participam do evento.

