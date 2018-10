Carro e restaurante pegam fogo em bairros diferentes de Manaus

Fiação encontrada no restaurante | Foto: Divulgação/Cbam

Manaus – Um princípio de incêndio assustou moradores e funcionários de um restaurante localizado na rua Alexandre Amorim, bairro Aparecida, Zona Centro-Sul de Manaus. A ocorrência iniciou por volta das 10h desta segunda-feira (1°).

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) foi chamado para apagar as chamas, mas, ao chegar no local, o sinistro já havia sido controlado pela população.

Chamas iniciaram dentro de uma churrasqueira | Foto: Divulgação/Cbam

As chamas iniciaram em uma churrasqueira, porém a corporação também atestou que a fiação elétrica apresenta riscos de pegar fogo.

Carro teve perda total devido as chamas | Foto: Divulgação/ Sd João Felipe (Cbmam)

No bairro, moradores comentaram que havia muita fumaça e correria próximo ao local. “A fumaça estava muito grossa, com cheiro muito forte, não dava para saber se as chamas estavam altas”, falou.

Carro em chamas

Poucos minutos após a ocorrência do restaurante, um carro em chamas foi flagrado na avenida Via Láctea, bairro Aleixo, também na Zona Centro-Sul de Manaus. Não há informações de feridos e o carro foi deixado em frente a uma padaria, no local. Os bombeiros foram acionados e apagaram as chamas. O carro ficou completamente destruído.

Incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros | Foto: Divulgação/ Sd João Felipe (Cbmam)

