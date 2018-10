Arthur lamenta morte de funcionário público assassinado por engano

Manaus - O Prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro e a secretária municipal de Educação (Semed), Kátia Schweickardt, divulgaram uma nota lamentando a morte do servidor público Antônio Henrich Câncio Araújo , de 27 anos, que foi baleado durante um atentado no São Jorge e morre na madrugada desta segunda-feira (1º), no 28 de Agosto.

Conforme a nota, Antônio integrava há seis a rede municipal de educação. Ele trabalhava como secretário escolar da Escola Municipal Paula Frassinete, localizada no bairro da Glória, Zona Oeste.

Antônio Henrich estava no carro da família, um HB20 branco, na rua São José, do bairro São Jorge, também na Zona Oeste de Manaus, a procura de um imóvel para alugar, quando outro veículo parou ao lado e fez vários disparos.

No automóvel da vítima, também estavam a mãe, duas irmãs e a noiva de Henrich. Todas as pessoas atingidas foram socorridas e levadas para o hospital, mas o servidor da Semed não resistiu aos ferimentos.

Ainda na manhã de domingo, Antônio Henrich participou como voluntário em um evento da Fazenda Esperança. Membro da comunidade católica Despertai, Henrich trabalhou na Festa de São Francisco, realizando a acolhida dos fiéis que participaram da celebração.

“É algo que abala e entristece qualquer pessoa, saber que um jovem, prestes a se casar, foi brutalmente assassinado. É, ao mesmo tempo, revoltante saber que pessoas de bem, comprometidas e queridas por seus colegas de trabalho, por seus amigos e familiares são vítimas dessa violência covarde. Falo em meu nome e em nome do povo de Manaus, estamos fartos de viver sob o medo. Manaus espera por providências”, diz comovido o prefeito Arthur Neto.

A secretária Kátia Schweickardt ressalta que a Semed perde um valoroso servidor, que prestava um excelente trabalho à rede desde 2012, vítima da violência que, infelizmente, assola a cidade de Manaus. A Semed presta todo apoio psicológico e acompanhamento à família, por meio da Divisão Distrital Zonal Oeste (DDZ Oeste).

O velório acontecerá a partir de 13h, na Funerária Gurgel, localizada Rua Presidente Kenedy, 380, Santo Antônio.

