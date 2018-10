Parentes de presos fazem protesto após proibirem entrada de alimentos

Manaus – Um grupo de familiares de presidiários está fazendo uma manifestação em frente ao ramal que dá acesso às unidades prisionais do km 8 da BR 174. O protesto começou por volta das 11h da manhã desta terça-feira (2), após proibirem a entrada de alimentos nos presídios.



O motivo da proibição seria devido a um princípio de motim. Internos de uma das unidades teriam impedido a saída de outros presos, que deveriam ir para o Fórum Ministro Henoch Reis, no bairro Aleixo, Zona Centro Sul de Manaus. Até o momento, a assessoria da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) não confirmou o fato e não emitiu nenhuma nota sobre o ocorrido.

O grupo Fera esteve no local | Foto: Josemar Antunes

A parente de um detento do Centro de Detenção Provisória I (CDP I), que não quis se identificar, afirmou que eles estão no local aguardando para entregar alimentos desde a madrugada.

“Estamos aqui esperando desde muito cedo e os agentes não deixam ninguém entrar. Não sabemos o que está acontecendo, ninguém fala nada. Isso é uma total falta de respeito conosco”, lamentou.

Conforme os manifestantes, eles foram impedidos de entrar no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), Instituto Prisional Antônio Trindade (Ipat), Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) e Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF). As visitas foram autorizadas somente no Centro de Detenção Provisória Masculino 2 (CDPM 2).

Entrada do ramal que dá acesso às unidades prisionais | Foto: Josemar Antunes

"Eles estão chateados depois que um vídeo mostrando um detento comendo comida estragada começou a circular. Um advogado levou o fato para a Justiça e o juiz do Fórum Ministro Henoch da Silva Reis acatou a denúncia. Desde então, o diretor ficou chateado e está desrespeitando os direitos humanos", desabafou uma mulher de 36 anos, que tentava visitar o marido.

Durante o ato de protesto, a rodovia federal BR-174 foi interditada com pedaços de madeira, mas depois foi liberada pelos manifestantes. As visitas até o momento seguem suspensas pela direção da Seap.

Seap

Por meio de nota a Seap informou que 56 detentos de quatro unidades prisionais que deveriam participar de audiências processuais marcadas para esta terça-feira (02), se negaram a deixar as celas e passaram a reivindicar “regalias”, que não foram concedidas. Porém, não houve qualquer tipo de rebelião ou motim no local. "A ordem e segurança no sistema estão mantidas e foram adotadas medidas preventivas para assegurar estabilidade nas unidades prisionais".

A situação foi comunicada ao Judiciário e os presos que se negaram a participar das audiências serão julgados à revelia e responderão a procedimentos administrativos disciplinares.

A Seap informa também que, por medidas cautelares, a entrega de pertences por parte dos familiares, programada para esta terça-feira nas unidades prisionais, foi suspensa por questões de segurança. Por conta da suspensão, houve um princípio de manifestação no portão de acesso ao ramal dos presídios no quilômetro 8 da BR-174, mas este logo foi controlado.



A secretaria está acompanhando a movimentação em todas as unidades prisionais, através do Departamento de Inteligência Penitenciária (Dipen), adotando medidas preventivas para garantir a segurança e ordem nos presídios do Estado.

