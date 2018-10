Tio é condenado por estuprar, matar e ocultar corpo de criança no AM

O crime foi cometido no dia 6 de janeiro de 2017, por volta das 15h, em uma comunidade rural do município de Anamã | Foto: Divulgação





Anamã - Condenado a 30 anos e 2 dias em regime fechado pela Promotoria de Justiça do município de Anamã, a 161 km de Manaus, Oseias Ferreira de Freitas é acusado pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, estupro de vulnerável e ocultação do cadáver da sobrinha, que tinha apenas 10 anos na ocasião do crime.

O crime foi cometido no dia 6 de janeiro de 2017, por volta das 15h, em uma comunidade rural do município de Anamã.

A decisão

O Promotor de Justiça Kepler Antony Neto conduziu a acusação e sustentou as teses de homicídio duplamente qualificado por meio cruel e para ocultar a prática de outro crime, estupro de vulnerável e ocultação de cadáver.

Ao final do julgamento todas as teses sustentadas pela acusação foram acolhidas pelos jurados, tendo o réu recebido a condenação à pena de 30 anos e 2 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, sem direito de recorrer em liberdade. O réu está preso preventivamente desde a prática do crime.

A sessão do Tribunal do Júri ocorreu no fim do mês passado, na sede da Câmara Municipal de Anamã, e foi presidida pela Juíza Juline Rossendy Rosa Neres.

