Eleitor que vota em Manaus não contará com gratuidade nos ônibus

Manaus - Os eleitores de Manaus não contarão com a gratuidade do transporte público nas eleições deste ano. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU).



Em nota, a SMTU afirma que "a Prefeitura trabalha em cima da recomendação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), que desde do pleito passado, indica a não gratuidade do transporte no dia da eleição, considerando que o cadastramento biométrico organizou os eleitores em pontos de votação próximos de suas casas".

Em decorrência desta decisão, neste domingo (7), data em que acontece as Eleições 2018, a frota que sairá às ruas corresponderá a frota que opera no sábado.

Decisão do TRE-AM

Em setembro deste ano, o Tribunal Regional Eleitoral confirmou que realizaria o mesmo procedimento posto em prática no pleito para a escolha de governador em agosto do ano passado .

A escolha pela exclusão do serviço de gratuidade do transporte coletivo se dá pela realização do cadastro biométrico, que segundo o órgão, aproximou os eleitores de seus locais de votação.

